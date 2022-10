Zürich: AOZ gesteht «besorgniserregende Situation» im Asylzentrum Lilienberg ein

Die soziale und pädagogische Situation im MNA-Zentrum Lilienberg in Affoltern am Albis ist «besorgniserregend». Zu diesem Schluss kommt eine ausserordentliche Betriebsprüfung.

Darum gehts Das Asylzentrum Lilienberg kümmert sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Der Betrieb wird von der AOZ betrieben.

Nach Vorwürfen von Radio SRF und des Online-Mediums «Das Lamm» im Juni wurde vom Kanton ein Aufsichtsbericht in Auftrag gegeben.

Dieser bestätigt die unhaltbare Situation im Zentrum.

Grosser Handlungsbedarf im Asylzentrum Lilienberg für Jugendliche: Wie eine vom kantonalen Sozialamt in Auftrag gegebene ausserordentliche Betriebsprüfung zeigt, ist die soziale und pädagogische Situation besorgniserregend. Im Zentrum, das im Auftrag des kantonalen Sozialamts Zürich von der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) betrieben wird, wohnen Jugendliche, die ohne Eltern in die Schweiz geflohen sind und hier

Asyl suchen. Nun zeigt ein vom Kanton in Auftrag gegebener Untersuchungsbericht, dass die im Sommer von verschiedenen Medien geäusserte Kritik der Zustände im Zentrum im Kern zutrifft.

Im Bericht wird vor allem bemängelt, dass das Haus mit 90 Personen überbelegt ist. Für die oftmals traumatisierten Kinder und Jugendlichen sei damit eine kontinuierliche Beziehung zu Betreuerinnen und Betreuern nicht gewährleistet. Zudem sei das Haus für die vielen Bewohnerinnen und Bewohner zu eng und zu ringhörig. Es seien zu wenig sanitäre Einrichtungen vorhanden und es fehlten Rückzugsmöglichkeiten.

Belegung im Zentrum wird reduziert

Wie die AOZ schreibt, sei sie in Sorge um das Wohl der Jugendlichen und habe den «dringenden Handlungsbedarf» erkannt. In Abstimmung mit dem Kantonalen Sozialamt sei entschieden worden, die Belegung von derzeit 90 Jugendlichen auf 60 zu reduzieren. Da derzeit sehr viele allein geflüchtete Jugendliche in die Schweiz gelangten, könne dieses Ziel allerdings kaum vor Mitte 2023 erreicht werden.

Die AOZ baue deshalb zwei zusätzliche Wohngruppen auf, in denen je 30 Minderjährige in den nächsten Monaten Platz finden werden. Darüber hinaus werde sie gemeinsam mit der Stadt Zürich rund 50 Wohnplätze für junge Erwachsene bereitstellen. Weitere 100 Plätze seien beantragt. Um im Lilienberg zusätzliche Gemeinschaftsräume zu schaffen, soll der heute grösstenteils vor Ort stattfindende Unterricht zudem vollumfänglich in das Oberstufenschulhaus von Affoltern am Albis verschoben werden.

Um die bisher unzureichende Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden im Zentrum Lilienberg und dem Management zu verbessern und die neuen Massnahmen mit der nötigen Dringlichkeit anzugehen, ist eine Taskforce eingesetzt worden. Sie soll das Lilienberg-Team und den gesamten MNA-Bereich (MNA: Mineurs non accompagnés) der AOZ sowohl bei der Umsetzung und Kontrolle des

Betreuungskonzepts als auch bei baulichen und betrieblichen Verbesserungen und bei der Führung der

Mitarbeitenden unterstützen.