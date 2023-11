AP-Fotografen im Hamas-Terror: Teil der Propaganda-Maschine?

«Es ist nicht die Aufgabe von Fotografen, einzugreifen»

20 Minuten hat auch mit Ahron Bregman, einem israelischen Politikwissenschaftler am King's College London, über die Diskussionen zu den umstrittenen Aufnahmen zu den Terroranschlägen auf Israel gesprochen. «Die Schlüsselfrage lautet, ob die Fotografen schon vorher davon wussten», sagte Bregman, der selbst sechs Jahre in der israelischen Armee diente. «Ich vermute, dass sie davon hörten, nachdem alles begonnen hatte – denn Gaza ist klein und vieles spricht sich schnell rum», so Bregman weiter. «Das Ganze dauerte mehrere Stunden und sie dürften sich so schnell wie möglich an die Orte des Geschehens begeben haben – das ist ihre Arbeit.»