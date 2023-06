Milky Chance: Waldbrände und Gewitter vermasselten ihre Tour

2. Juni, New Jersey «Die Stone Pony Summerstage im Asbury Park ist erstmal ein legendärer Veranstaltungsort – wir waren total aufgeregt. Leider kam ein kurzer Sturm und wir mussten die Show abbrechen. Dafür gab es dann ein kleines, spontanes Privatkonzert für unsere Fans am Nightliner.»

3./4. Juni, New York

«Was für eine Stadt und was für eine Show! Vorne die Skyline, hinten die Brooklyn Bridge – das war schon eine besondere Atmosphäre. Und in Brooklyn waren wir dann, nach ein paar guten Tipps von Fans, auch noch feiern. Thanks guys!»