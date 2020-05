Winterthur ZH

Apotheke brennt ab – Polizei geht von Brandstiftung aus

Beim Brand einer Apotheke in einem Wohn- und Geschäftshaus in Oberwinterthur ist in der Nacht auf Mittwoch ein Sachschaden von über hunderttausend Franken entstanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.