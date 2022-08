Wegen Hitzesommer: «Seit Wochen nichts mehr geliefert» – Apotheken geht die Sonnencreme aus

In der Migros an der Löwenstrasse in Zürich sind rund 20 Regale mit Sonnencreme leer, bei 16 steht Lieferunterbruch.

«Die grossen Tuben sind bereits weg»

So sind derzeit in der Migros an der Löwenstrasse in Zürich rund 20 Sonnenmilch-Regale leer. Bei 16 Regalen hat es ein Schild mit der Aufschrift «Lieferunterbruch». Einzelne Produkte seien wegen der grossen Nachfrage und der angespannten Rohstoffsituation teilweise vorübergehend nicht erhältlich, so der Sprecher. Die Migros-Tochter Mibelle produziere aber unter Hochdruck nach, so finde jeder einen passenden Sonnenschutz.