«Hauptsache es wird viel Geld verdient» – Apotheken und Ärzte kritisieren «Goldgräber-Geschäft» von Testcentern

Die Abnahmetechnik w erde immer unsorgfältiger , so Schmid . « Wenn das Testpersonal das Teststäbchen nur im vorderen Nasenbereich etwas hin und her dreht, wird man kaum positive Testresultate erhalten.» Auch Josef Widler, Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, kritisiert, dass das System sich nu r r entiere, weil oftmals kein qualifiziertes Personal angestellt werde, das die Tests durchführe.

Ab Montag sind Schnelltests kostenpflichtig. Für Testcenter-Betreiber ein lukratives Geschäft – viele expandieren weiter, ein Betreiber bietet Tests ab elf Franken an.

Fachleute befürchten, dass so die Qualität der durchgeführten Tests sinken wird.

Ab Montag sind in der Schweiz die Antigen-Schnelltests kostenpflichtig.

Sei es für ins Restaurant, ins Kino oder ins Fitness: Wer ab Montag mittels Test ein Covid-Zertifikat will, muss diesen auch selbst berappen. Bisher vergütete der Bund jeden Antigen-Schnelltest mit maximal 47 Franken, für zahlreiche Testcenter-Betriebe ein lukratives Geschäft. Unter ihnen gibt es jedoch viele Negativbeispiele , wie anfangs Oktober eine Reihe unangekündigter Kontrollen des St. Galler Gesundheitsdepartements zeigte: Rund die Hälfte der geprüften Covid-Testbetriebe erfüllte die Anforderungen nicht .

Doch auch nach dem Ende der Kostenübernahme expandieren verschiedene Testcenter-Betreiber weiter, mit Tiefstpreisen von bis zu elf Franken buhlen sie um K undinnen und K unden. Dass es infolge des Sparprogramms zu Regelverstössen kommt, berichten verschiedene News-Scouts und auch Mitarbeitende der Testanbieter . Lorenz Schmid, Präsident des Zürcher Apothekerverbands, übt nun Kritik an den Discount-Testcentern: «Dass der Preiskampf stattfindet, ist legitim. Dass er auf Kosten der Qualität ausgetragen wird, jedoch nicht.»

Apotheken können bei Preiskampf nicht mithalten

Oftmals lasse die Arbeitsweise des Testpersonals zu wünschen übrig, sagt Schmid: «Die Abnahmetechnik wird immer unsorgfältiger. Wenn das Testpersonal das Teststäbchen nur im vorderen Nasenbereich etwas hin und her dreht, wird man kaum positive Testresultate erhalten.» Im Frühling sei noch die Vermeidung der Virusverbreitung im Vordergrund gestanden, heute fokussiere sich das Business nur noch auf den Erhalt eines Zertifikats, so Schmid. Spitäler und Arztpraxen seien bereits aus dem Preiskampf ausgestiegen. «Die Apotheken werden sich wohl bald auch zurückziehen.»

Auch Josef Widler, Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft (AGZ), beanstandet das «Goldgräber»-Geschäftsmodell verschiedener Testcenter-Betreiber: «Zahlreiche Personen sind ins Test-Geschäft eingestiegen, weil es ein riesiges Business ist und nicht, weil sie der Gesellschaft einen Dienst erweisen wollen.» Das System rentiere auch nur, weil oftmals kein qualifiziertes Personal angestellt werde, das die Tests durchführe, so Widler. «Ob der Test korrekt durchgeführt wird und zum korrekten Resultat führt, ist ihnen egal – H auptsache e s wird viel Geld verdient .»

Täglich bis zu 4000 Corona-Schnelltests

Der Berner Clubbetreiber Jan Kamarys, der in der Hauptstadt mehrere Testcenter unter dem Namen Medica Care führt und pro Abstrich elf Franken verlangt, wehrt sich gegen die Vorwürfe: «Ein tiefer Preis mit einer hohen Qualität ist absolut möglich.» Einerseits spare man durch den für den Betrieb konzipierten digitalen Prozess viel Personal ein. Andererseits spiele das hohe Testvolumen auch eine wichtige Rolle bei der Preisgestaltung. «Wir führen an unseren Berner Standorten täglich bis zu 4000 Tests durch. Die Menge machts also aus.»