In den Apotheken leeren sich die Echinaforce-Regale.

Das Naturheilmittel Echinaforce soll eine Wirksamkeit gegen das Coronavirus haben, wie eine Studie zeigt. Seit dem Bekanntwerden der Resultate am Montagmorgen stürmen die Kunden die Apotheken. Und die Nachfrage reisst nicht ab, obwohl die Wirksamkeit bei Menschen keineswegs nachgewiesen ist, wie das Labor Spiez am Nachmittag auf Twitter präzisierte.

«Die Bahnhof-Apotheke in Winterthur hat gerade ihre letzten Echinaforce-Packungen verkauft», sagt Betriebsleiterin Martina Furrer am frühen Nachmittag zu 20 Minuten. Nachschub sei bestellt und soll in spätestens zwei Tagen eintreffen. Trotz der grossen Nachfrage werde es auch bei der neuen Lieferung keine Rationierung pro Kunde geben, versichert Furrer.