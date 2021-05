Verschärfter Tarif-Streit - Apotheken verleiden Hausärzten das Impfen

Ungleiche Pauschalen

Ab 1. Juli soll die Pauschale mit 16.50 Franken pro verabreichter Dosis für Arztpraxen tiefer als bisher angesetzt werden. Bei Vertragsabschluss des Tarifvertrags sei davon ausgegangen worden, dass in der zweiten Jahreshälfte in den Arztpraxen nur noch vereinzelte und wenig aufwändige Personen in den Arztpraxen geimpft werden, sagt ein Sprecher des Bundesamt für Gesundheit (BAG). Apotheken, deren Impfpauschalen der Bundesrat festlegte, sollen bis Ende Jahr hingegen weiterhin 24.50 Franken abrechnen können. Unerhört blieben die Forderungen der Ärzteschaft nicht. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) kündigt an, sich bei den Tarifpartnern in den nächsten Wochen zu erkundigen, ob und welche Anpassungen ab 1. Juli 2021 geplant seien. Auch die Gesundheitsdirektorenkonferenz ist der Ansicht, dass diese Unstimmigkeit angegangen werden müsse.