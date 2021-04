Laut Rigi Apotheke und Drogerie fehlt es auch an Personal.

Vor dem Familienfest an Ostern gehen viele Schweizerinnen und Schweizer zum Schnelltest in die Apotheke.

Es fehlt das Personal in den Apotheken.

Vor dem Osterwochenende wollen viele einen Corona-Schnelltest machen. Doch in den meisten Apotheken gibt es erst nach Ostern wieder freie Test-Termine. So auch bei der Rigi Apotheke und Drogerie. «Es fehlt an Personal», sagt Apotheker Manuel Schellenbaum.