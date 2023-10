Apotheker handelte mit Hustensirup – Bewilligung weg

Diese Sanktion wurde dem Deutschen, der seit über zehn Jahren als Apotheker in der Schweiz tätig war, Ende Januar vorsorglich auferlegt, um die von ihm ausgehende Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu bannen. Ein solcher Entscheid erfolgt laut dem «Tages-Anzeiger» , der über den Fall berichtete, äusserst selten. Doch nun wurde das Urteil, das de facto einem Berufsverbot per sofort gleichkommt, vom obersten Schweizer Gericht bestätigt.

Gefährlicher Mischkonsum

Dem Apotheker wird vorgeworfen, seine Sorgfaltspflicht mehrfach und schwerwiegend verletzt zu haben: Konkret soll er «grosse Mengen» des Hustensirups Makatussin bestellt und an Dritte weitergegeben haben. Dieses Medikament enthält Codein, ein Opiat, und wird von Jugendlichen gern in Kombination mit Süssgetränken wie Sprite konsumiert, um sich zu berauschen. Oft wird auch Mischkonsum betrieben, was potenziell lebensbedrohliche Folgen haben kann. Der «Tages-Anzeiger» verweist in diesem Zusammenhang auf den Tod von zwei Jugendlichen am Zollikerberg im vergangenen Sommer, der auf Drogenkonsum zurückzuführen ist.