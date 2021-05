Keine Tabletten oder Spritzen mehr - Apotheker will Patientinnen und Patienten mit Nasenspray die Angst nehmen

1 / 2 Der 63-jährige Apotheker in seinem Labor. Der Nasenspray soll bald auch international verbreitet werden. Akroswiss AG Fröhlich mit seinem Sohn, Marc Fröhlich, dem Geschäftsführer von dem Zuger Unternehmen Akroswiss. Akroswiss AG

Darum gehts Der Apotheker John Fröhlich hat einen Nasenspray gegen Ängste erfunden.

Die niedrige Dosis kann bei allerlei Arten von Ängsten eingesetzt werden: Angst vor dem Zahnarzt, MRI, Flügen oder Spritzen soll so schmerzfrei und ohne Tabletten behandelt werden können.

Nun werden klinische Studien durchgeführt.

Man rechnet mit einer Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde bis 2023.

Danach soll der Spray auch international erhältlich sein.

Es geht wohl niemand gerne zum Arzt. Doch was, wenn man vor dem Zahnarztbesuch oder einem MRI-Scan grosse Angst hat? Das hat sich der Apotheker John Fröhlich überlegt: Er hat einen neuen Nasenspray erfunden, der es ermöglichen soll, Patientinnen und Patienten schnell und effektiv von der Angst zu befreien, berichtet die «Luzerner Zeitung» (Bezahlartikel). «Der grosse Vorteil bei unserem Nasenspray ist, dass man ihn schnell und effektiv einsetzen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist bei einem MRI (Magnetresonanztomographie), wo die Patienten liegen. Der Spray kann direkt im Liegen angewendet werden und wirkt sehr schnell», sagt Fröhlich gegenüber von 20 Minuten.

Vor dem Spray gab es nur herkömmliche Mittel wie Tabletten, welche erst nach 20 Minuten wirkten, oder eine Spritze, bei welcher Patientinnen und Patienten einschliefen. Fröhlich will mit dem Spray eine Alternative bieten. Er sagt dazu: «Mit der niedrigen Dosis im Nasenspray kriegen die Patientinnen und Patienten alles bei der Untersuchung mit und schlafen nicht ein.» Das Mittel sei so auch optimal in der Notfallmedizin einsetzbar. Neben dem angstlösenden Spray hat der Apotheker auch einen zweiten Spray erfunden, der bei epileptischen Anfällen anwendbar ist. Dieser ist jedoch höher dosiert.

Spray einsetzbar bei jeder Form von Angst

Fröhlich sieht in seiner Entwicklung des niedrig dosierten Sprays auch noch andere Anwendungsmöglichkeiten: «Die Anwendung eines solchen Sprays ist bezüglich Angst in jede Richtung her denkbar. So kann er eingesetzt werden beim Zahnarzt, bei Platz- oder Flugangst oder bei Angst vor Spritzen.» Den Spray gibt es derzeit lediglich auf Rezept und er ist auf die jeweiligen Patienten abgestimmt.

Fröhlich hofft, dass der Spray bald breit eingesetzt werden kann – auch international. Dafür braucht er die nötige Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde und klinische Studien. «Wir werden bald die Studien starten und rechnen mit einer baldigen Zulassung», sagt Fröhlich dazu.

Internationaler Plan nach voraussichtlicher Zulassung 2023

Mit seiner Firma Akrowiss mit Sitz in Zug, die auch die Lizenzrechte verwaltet, ist Fröhlich auf Investorensuche gegangen, damit die benötigten Studien finanziert werden können. Drei Millionen Franken konnte die Firma dafür auftreiben. Die Akroswiss AG mit Sitz in Zug rechnet damit, dass der Nasenspray bis 2023 zugelassen sein wird. «Unser Hauptziel ist es, dass der Spray in der Schweiz so bald wie möglich breit und einfach erwerbbar sein wird. Danach kann man europaweit denken», so Fröhlich weiter.