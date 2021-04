Die Idee kam der 41-jährigen Mutter, als sie auf einem Parkplatz auf ihre Söhne wartete, berichtet die «Thurgauer Zeitung» (Bezahlartikel). «Ich habe in meinem Freundeskreis davon erzählt und erntete grossen Zuspruch», so Truniger. Einer ihrer Freunde zog einen Bekannten hinzu, der ihr half, die App zu entwickeln. Wichtig sei dabei gewesen, alles möglichst einfach zu gestalten, dass auch technisch weniger gut versierte Personen Botschaften hinterlassen könnten.

Nichts für Ungeduldige

Nach der Installation der App und der Registration müsse man der App Zugriff auf die Kontakte geben, denen man eine Nachricht senden will. «Es gibt eine Gratis- und eine Premiumversion. Textnachrichten mit einem Bild kann man in der Gratisversion versenden. Mit der Premiumversion für neun Franken kann man in Zukunft auch Sprachnachrichten und Videos versenden, da dies mehr Daten auf unseren Servern benötigt», erklärt Truniger. Für die Nachricht müsse man dann nur noch ein Zustellungsdatum wählen. Die empfangende Person bekomme zum gewählten Zeitpunkt eine E-Mail, ganz unabhängig davon, ob die absendende Person überhaupt noch sein Telefon hat.