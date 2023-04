SBB: App zeigt Ausfall an, der Zug fährt trotzdem

Es ist ungewöhnlich: Am Dienstagmorgen zeigt die SBB-App für den 7.10-Uhr-Zug von Zürich nach Luzern einen Ausfall an. Doch wer sich davon nicht entmutigen liess und am Bahnhof selber nachschaute, fand einen Zug auf Gleis 6 stehend – funktionstüchtig. Kurz nach 7.10 Uhr fuhr er in Richtung Zug und Luzern los. Minuten zuvor war er in der App noch immer als ausgefallen angezeigt worden. Was ist passiert?