Carla Bruni spricht offen über Brustkrebsdiagnose

Carla will mit ihren offenen Worten Frauen erreichen.

Carla Bruni (55) hat in einem Instagram-Post offen über ihre Brustkrebsdiagnose vor vier Jahren erzählt. In einem Clip hält die Ehefrau des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy (68) Schilder mit ihrer Botschaft der Reihe nach in die Kamera. Auf einem weiteren Bild ist die Botschaft auch noch einmal zu lesen. «Vor vier Jahren wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert. OP, Strahlentherapie, Hormontherapie. Ich habe die normale Behandlung bei dieser Art von Krebs durchlaufen. Aber ich hatte Glück: Mein Krebs war noch nicht aggressiv», erklärt Bruni.