Ostschweizer Impfoffensive – Appenzell bietet Hypnose vor der Impfung an

Am Donnerstag zeigten die Ostschweizer Kantone ihre Pläne für die Impfoffensive. Unter anderem kann man sich vor dem Impfen einer Kurzhypnose unterziehen.

1 / 3 Mit einer Impfoffensive werben die Ostschweizer Kantone für das Impfen gegen das Coronavirus. 20min/Celia Nogler Im Kanton Appenzell-Ausserrhoden wird gar eine Kurzhypnose vor der Impfung angeboten. 20min/Celia Nogler Neu wird auch der Janssen-Impfstoff zur Verfügung stehen. Dieser kann in ausgewählten Impf-Apotheken im Kanton St. Gallen bezogen werden. Auch im Kanton Thurgau wird der Impfstoff angeboten. AFP

Darum gehts Ostschweizer Kantone stellten am Donnerstag ihre Pläne für die Impfoffensive vor.

Es werden Beratungsgespräche und Impftaxis angeboten.

Im Kanton Appenzell-Ausserrhoden kann man sich vor dem Impfen hypnotisieren lassen.

Auch ist der Janssen-Impfstoff neu verfügbar.

Am Donnerstag haben die Ostschweizer Kantone ihre Pläne für die nationale Impfwoche vorgestellt. Mit verschiedenen Angeboten wollen die Kantone Unentschiedene zur Impfung bewegen. Es werden Impf-Nächte, Pop-Up-Impfstellen und Beratungsgespräche angeboten.

Im Kanton Appenzell-Ausserrhoden kann man sich während der ganzen Woche in den Impfzentren Herisau AR und Heiden AR ohne Voranmeldung impfen lassen. Auch wird täglich ein Impftaxi unterwegs sein, das Impfwillige zu den Zentren fahren wird.

Kurzhypnose vor der Impfung

Für Personen, die an einer Spritzenphobie leiden, gibt es ein besonderes Angebot: «Personen mit Angst vor

Spritzen können sich in einer Praxis unter Kurzhypnose impfen lassen», heisst es in einer vom Kanton verfassten Mitteilung.

Im Kanton St. Gallen wird es in der kommenden Woche Pop-Up-Impfstellen geben. Impfstellen in Wattwil SG, Walenstadt SG und Altstätten SG werden während mindestens vier Wochen geöffnet sein. «In allen Impfstellen besteht die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen», heisst es in einer Mitteilung des Kantons.

Zudem kann man sich ab dem 8. November in ausgewählten Impfapotheken mit dem Janssen-Impfstoff impfen lassen. Dieser wird nächste Woche im Thurgau ebenfalls erhältlich sein. In Wil SG, Rapperswil-Jona SG, Buchs SG und St. Gallen organisiert der Kanton auch Impfnächte mit Öffnungszeiten bis Mitternacht. Auch im Kanton Thurgau werden Impfnächte durchgeführt. Der Impfbus wird erneut durch den Kanton touren und so den regionalen Zugang erleichtern.

Open-Air-Konzert in St. Gallen

Der Bund wird im Rahmen der nationalen Impfwoche in der Stadt St. Gallen am Freitag, 12. November 2021, ein Open-Air-Konzert für 500 Personen durchführen. Auftreten werden Stress, Stefanie Heinzmann, Dabu, Danitsa und Baschi. Für die Teilnahme wird kein Zertifikat notwendig sein.

