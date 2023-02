Appenzeller (52) stirbt in Grüsch-Danusa nach Sturz beim Skifahren

Der Skifahrer wurde in ein Fangnetz geschleudert.

Der 52-Jährige fuhr im Skigebiet Grüsch-Danusa gegen 13.45 Uhr als Vorderster einer Gruppe von der Bergstation Schwänzelegg in Richtung Mittelstation. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden stürzte der Skifahrer in einer langgezogenen Rechtskurve und wurde über den Pistenrand hinaus in ein Fangnetz geschleudert.