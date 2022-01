Gehalt - Apple-Chef Tim Cook verdient 2021 fast hundert Millionen Dollar

Für Apple-Chef Tim Cook hat sich das vergangene Jahr ausgezahlt: Fast hundert Millionen Dollar strich Cook im Jahr 2021 als Chef des iPhone-Herstellers ein, wie aus am Donnerstag an die US-Börsenaufsicht SEC übermittelten Dokumenten hervorgeht. Demnach erhielt Cook insgesamt 98,73 Millionen Dollar (rund 91,3 Millionen Franken) – den Grossteil davon in Form von Aktienzuteilungen, die mehr als 82 Millionen Dollar ausmachten.