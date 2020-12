2024 soll ein selbstfahrendes E-Auto von Apple auf die Strassen kommen. Das wäre für den Konzern der Eintritt in den Automarkt. Sein grösster Konkurrent wäre dann Tesla. Die Informationen über den geplanten Marktstart stammen von Brancheninsidern – Apple selbst bleibt stumm. Wie wahrscheinlich es ist, dass aus dem «Project Titan» effektiv was wird, sagt Autopapst Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research im Interview:

Herr Dudenhöffer, Apple will bald ein E-Auto lancieren – gegen wen tritt der Konzern an?

Allen voran kommt natürlich Tesla, dicht gefolgt vom Volkswagen-Konzern. Auch in China gibt es einige Unternehmen, die schon sehr weit sind. Grundsätzlich arbeiten aber alle grossen Autobauer am eigenen E-Auto und investieren viel Geld. Ohne elektrischen Antrieb geht im Automarkt der Zukunft gar nichts.

Hat Apple überhaupt eine Chance gegen Schwergewichte wie Tesla?

Aber mit «Project Titan» sollen die Kompetenzen ja erweitert werden…

Ja, und das Projekt läuft schon seit fast zehn Jahren. Bisher konnte Apple nie eine Innovation vorweisen, die für Autos relevant wäre. Schauen Sie sich mal Tesla an: Der Autobauer bringt Jahr um Jahr neue Innovationen auf den Markt und behauptet sich so an der Spitze. Hingegen hat Apple in den vergangenen Jahren auch im Kerngeschäft mit den Smartphones seine führende Stellung nicht mit Innovationen ausbauen können.