Apple-Mitgründer Steve Wozniak bricht bei Wirtschaftsgipfel zusammen

Das Spital ABC Santa Fe, in das Wozniak gebracht wurde, wollte sich auf Anfrage nicht äussern.

Steve Wozniak erlitt in Mexiko ein gesundheitliches Problem.

Bei einer Konferenz in Mexiko wurde dem Apple-Mitgründer schwindelig.

Steve Wozniak, der im Jahr 1976 gemeinsam mit Steve Jobs das Unternehmen Apple gegründet hatte, ist in Mexiko ins Spital eingeliefert worden. Der 73-Jährige sei wegen eines «gesundheitlichen Problems» behandelt worden, aber derzeit in stabilem Zustand, erfuhr die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag aus informierten Kreisen.