Firma Privateer : Apple-Mitgründer Steve Wozniak möchte den Weltraum vom Müll befreien

Privateer ist eine neues Raumfahrtunternehmen, welches sich zum Ziel gesetzt hat, das Weltall von Schrott zu befreien.

Aufgrund der Verkehrsdichte im All ist der Weltraumschrott eine grosse Gefahr.

Steve Wozniak (71) steht bis heute als «der andere Steve» im Schatten des 2011 verstorbenen Tech-Gurus Steve Jobs. «Woz», das technische Hirn hinter den ersten Apple-Rechnern. Obwohl er bereits 1985 den Dienst quittierte, ist er bis heute bei Apple angestellt und bezieht auch Lohn. Jetzt hat der 71-Jährige ein neues Projekt gestartet: Er will den Weltraum putzen, wie Medien berichten.

Laut den ersten Informationen ist Privateer «ein neues Satelliten-Unternehmen, das sich darum kümmert, Objekte im Weltraum zu überwachen und zu reinigen». Aufgrund der zunehmenden Verkehrsdichte im All sind die dort herumfliegenden Objekte mittlerweile eine grosse Gefahr.

Die NASA etwa spricht schon von «der grössten Müllhalde der Welt» – mit rund 6000 Tonnen Weltraumschrott. Wie Wozniak dort aufräumen möchte, will er noch in diesem Monat erklären. So könnten beispielsweise Magnet-Arme von Satelliten Teile einsammeln.