Neue iPads?

Was an einem nächsten Apple-Event gezeigt werden soll, wollen Insider bereits erfahren haben. So dürfte Apple am kommenden Event unter anderem neue iPad-Modelle präsentieren, wie Macrumors.com schreibt. Dabei soll es sich um ein neues Pro-Modell des Tablet-Computers handeln. Das Gerät soll ein besseres Display haben als die Vorgänger. Allerdings kursieren Gerüchte, dass es bei den Bildschirmen Lieferengpässe aufgrund der Coronavirus-Pandemie gibt.