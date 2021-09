Pegasus-Spyware : Apple schliesst Sicherheitslücke, die Spionagesoftware erlaubte

Über iMessage konnte sich die Spionagesoftware Pegasus Zugriff auf iPhones erlangen. Apple weiss erst seit letzter Woche davon.

Was, wenn die Kamera beim Handy plötzlich unbemerkt angeht?

Sicherheitsforschende haben eine Schwachstelle in Apple-Geräten entdeckt.

Apple hat nach eigenen Angaben eine Schwachstelle in seinen Geräten beseitigt, die der umstrittenen Spionage-Software Pegasus das Eindringen erleichtert hatte. Nach der Entdeckung der Schwachstelle durch die kanadische Forschungsgruppe Citizen Lab habe Apple rasch ein Update bereitgestellt, «um Nutzerinnen und Nutzer zu schützen».

Der identifizierte Schwachpunkt ermöglicht es Pegasus, Apple-Geräte zu infizieren, ohne dass der Nutzer oder die Nutzerin auf eine für die Spähzwecke getarnte Botschaft oder einen Link klickt. Die neue Methode zum Einschleusen der Spähsoftware ohne jeglichen Klick wendet Pegasus laut Citizen Lab seit «mindestens» vergangenem Februar an.

Auf iPhone gefunden

Die kanadische Gruppe entdeckte die Schwachstelle nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche. Gefunden wurde sie demnach auf dem iPhone eines saudiarabischen Aktivisten, das mittels des Apple-Messengerdienstes iMessage infiziert worden war.

Was ist Pegasus?

Pegasus ist eine hochentwickelte Spähsoftware aus Israel. Sie ist in der Lage, infiltrierte Mobiltelefone in Echtzeit auszuspähen und die Verschlüsselung von Messenger-Diensten wie Whatsapp oder Signal zu umgehen. Die israelische NSO Group verkauft das Programm nur an staatliche Behörden – offiziell zum Zweck der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität.