Sie kann sich in ihrem iCloud-Account nicht mehr anmelden.

Grund für die Fehlermeldung ist wohl, dass iCloud das Wort «True» als Boolsche Variable interpretiert. Dabei handelt es sich um binäre Inputs, die in der elektronischen Datenverarbeitung benutzt werden. In diesem Fall wird «True» wohl mit den Variablen «true/false» (wahr/falsch) verwechselt, was zu einer Fehlermeldung bei der Anmeldung führt.