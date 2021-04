Apple hat am heutigen Event einige neue Produkte vorgestellt - allen voran das neue iPad Pro. Dieses ist neu mit dem M1-Chip ausgestattet, was dem Gerät rundherum mehr Power verleiht. Ausserdem erhielt die Kamera ein Update und verwendet nun eine neue Technologie, die Apple «Center Stage» nennt. Damit wird sichergestellt, dass der Protagonist einer Videokonferenz oder eines Clips immer im Zentrum des Geschehens ist. Das iPad Pro 12.9 wird in der Schweiz zwischen 1199 und 1369 Franken kosten.