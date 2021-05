Eins ausgewischt - Apple und Amazon übertrumpfen Spotify mit besserer Musik-Qualität

Die Musik kann sowohl in CD-, als auch in Studio-Qualität angehört werden.

So soll der Musik-Katalog künftig in besserer Audioqualität zur Verfügung stehen.

So sollen Nutzerinnen und Nutzer von Apple und Amazon künftig Musik in höherer Qualität anhören können.

Schon seit einer Weile hat es Apple angeteasert , nun wurde es offiziell angekündigt: Apple Music erhält ein grosses Update. So werden Kundinnen und Kunden künftig Zugriff auf das gesamte Angebot von Apple Music im Format Apple Lossless erhalten. Das bedeutet, dass alle 75 Millionen Songs im Musik-Katalog in höherer Audioqualität zur Verfügung stehen werden.

Das neue Angebot beginnt bei einer Qualität, die ungefähr mit CD-Musik vergleichbar ist, also mit rund 16 Bit bei einer Abtastrate von 44 Kilohertz, wie Spiegel.de berichtet. Wem das aber noch nicht genug ist, dem stehen noch bessere Qualitäten zur Verfügung. So kann man beim Sound auch bis zu 24 Bit bei 192 KHz auswählen, was Studioqualität ist. Dafür benötigt man aber entsprechendes Equipment, das in der Lage ist, diese Qualität auch akkurat abzuspielen.