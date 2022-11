Corona-Proteste : Apple und Elon Musk gegen Chinas Demonstranten

Corona-Proteste : Apple und Elon Musk helfen Chinas Regime gegen die Demonstranten

Die Wut über die strikte Null-Covid-Politik in China hatte sich in den vergangenen Tagen in landesweiten Protesten entladen.

Auch Apple mischt mit. Der Konzern hat in China die Dateitransferfunktion AirDrop deutlich eingeschränkt – offenbar still und heimlich beim neusten iPhone-Update, wie unter anderem der «Guardian» berichtet.

Über AirDrop lassen sich Fotos, Videos und andere Dateien an andere Apple-Geräte in der Nähe schicken. Das Spezielle: AirDrop umgeht das Internet, weil es die Daten über ein lokales Netzwerk sendet. Damit kann so auch der Zensur ein Schnäppchen geschlagen werden.

In China wurde sie etwa genutzt, um auf gut gefüllten Plätzen unerkannt Flugblätter in Umlauf zu bringen, welche die Kommunistische Partei oder den chinesischen Präsidenten Xi Jinping kritisierten.

Automatisch abgeschaltet

Apple löschte Apps

Auch Twitter scheint Peking Hand zu reichen

Apple scheint auch nicht der einzige Tech-Konzern zu sein, der Peking Gefälligkeiten erweist. Wer am Sonntag auf Twitter auf Chinesisch nach den Orten suchte, an denen die regierungskritischen Demonstrationen stattfanden, der erhielt statt Berichten über das Geschehen vielmehr jede Menge Erotikwerbung.

«Alle Angestellten für chinesische Einflussoperationen sind weg»

Noch eine weitere Massnahme scheint in Gang gesetzt worden zu sein: Auf die Proteste vom Sonntag verbreitete sich auf Twitter ein inhaltlich unverfänglicher Hashtag massenhaft auf Chinesisch. Der Hashtag gehört mit mehreren Hunderttausend Beiträgen zu den am meisten genutzten chinesischsprachigen Schlagworten, so Spiegel.de. Er könnte so ebenfalls dafür sorgen, dass Informationen über die Proteste weniger leicht zu finden waren.