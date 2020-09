Apple bietet neu selbst einen Contact-Tracing-Dienst direkt in den Systemeinstellungen an.

Google und Apple haben in ihren jeweiligen Betriebssystemen neu ihre eigenen Corona-Warnsysteme lanciert. Dies teilten die Tech-Unternehmen am Dienstag mit. Konkret geht es um ein System, das Google und Apple «Exposure Notification Express», also «Kontakt-Benachrichtigungs-Express» nennen. Dieser ist dazu gedacht, in Regionen zu helfen, in welchen die Behörden keine eigenständige Warn-App lanciert haben.