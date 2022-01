Impf-Obligatorium – Apple verlangt von seinen Mitarbeitenden eine Boosterimpfung

Apple wird von seinem Personal in den USA, das auf Corporate-Stufe oder in Apple-Stores arbeitet, ab dem 15. Februar einen Nachweis der Booster-Impfung gegen das Coronavirus verlangen. Das habe die Firma in einer E-Mail verkündet, schreibt «The Verge». Wer für den Booster in Frage komme, habe dafür vier Wochen Zeit. Mitarbeitende, die die Impfung ablehnen, müssten ab 24. Januar negative Antigentests vorlegen, um Apples Stores und Büros betreten zu dürfen. Ob das nur auf Corporate- oder auch auf Retail-Stufe gelte, sei unklar.