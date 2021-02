Apple will in Zusammenarbeit mit Kia ein Auto produzieren.

Technologieriese Apple wagt sich in neue Gefilde – und zwar in den lukrativen Automarkt. Dies berichten mehrere Fachmagazine. Den Einstig in die Autobranche nimmt Apple zusammen mit der Hyundai-Tochter Kia in Angriff. Der Vertrag zur Zusammenarbeit für den lang erwarteten «Apple Car» ist noch nicht unterschrieben, es wird aber angenommen, dass es bereits in diesem Monat soweit sein soll.