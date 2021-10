Neue Technologie – Apple will dir einen Screen direkt ins Auge projizieren

Ein neues Apple-Patent verspricht einen grossen Schritt in der VR- und AR-Technologie.

Ein neues Patent, das am Dienstag in den USA angenommen wurde, weist nun darauf hin, dass Apple dieses Problem direkt angehen möchte, wie «Appleinsider» berichtet. Darin wird eine neue Technologie vorgestellt, die Apple «Direct Retinal Projector» (also «direkter Netzhaut-Projektor») nennt. Damit soll ein Bild direkt ins Auge der Nutzerin oder des Nutzers projiziert werden können.