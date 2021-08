Kontroverser Schritt - Apple will iPhones aktiv nach Bildern von Kindesmisshandlung durchsuchen

1 / 8 Apple will künftig die Bilder auf iPhones nach Kindesmisshandlung durchsuchen. Unsplash Findet sich solch illegales Bildmaterial, kann der Besitzer oder die Besitzerin den Behörden gemeldet werden. Unsplash Um illegale Bilder zu erkennen, vergleicht Apple die Bilder aus einer Bildergalerie mit einer Datenbank aus bekannten Kinderpornografie-Bildern. Unsplash

Darum gehts Apple will verstänkt gegen Kindesmisshandlung vorgehen.

Dafür sollen künftig alle Bilder von iPhone-Besitzerinnen und -Besitzern analysiert werden.

Die Bilder werden dann mit bekanntem, illegalem Bildmaterial verglichen.

Sicherheitsexperten kritisieren diesen Schritt scharf.

Apple hat angekündigt, iPhones künftig auf illegales Bildmaterial durchsuchen zu wollen. Konkret handelt es sich um Abbildungen von Kindesmisshandlungen, die von einem neuen Algorithmus erkannt werden sollen. Dieser trägt den Namen neuralMatch und soll ununterbrochen die Bilder in der Bildergalerie von iPhone-Besitzerinnen und -Besitzern scannen.

Diese Bilder werden anschliessend mit einer Datenbank an Bildern verglichen, in welcher sich bereits bekannte Abbildungen von sexueller Kindsmisshandlung befinden. Wie die «Financial Times» schreibt, wird jedes Bild auf den Handys und auch nach dem Upload in die iCloud ein Label erhalten. Dieses soll Auskunft darüber geben, ob es sich um verdächtiges Bildmaterial handelt oder nicht.

Fällt ein Bild in die verdächtige Kategorie, will Apple es ermöglichen, die Bilddatei zu entschlüsseln und es von einem Team von menschlichen Gutachtern beurteilen zu lassen. Kommen auch diese zum Schluss, dass es sich um illegales Bildmaterial handelt, werden Gesetzeshüter eingeschaltet. Dies soll dazu beitragen, Kindesmisshandlungen so rasch wie möglich aufzudecken.

Schutz vor Nacktbildern

Des Weiteren will es Apple Eltern ermöglichen, eine Warnmeldung zu erhalten, wenn ihre Kinder über den Chat-Dienst iMessage Nacktbilder erhalten oder verschicken. Im Gegensatz zur Misshandlungs-Erkennung läuft dieser Prozess aber ausschliesslich auf dem Endgerät ab – Apple selbst erfährt davon also nichts. Solche Bilder können automatisch unscharf gestellt werden, um das Kind vor ungewollten Abbildungen zu schützen.

Vorerst werden diese Neuerungen erst einmal in den USA eingeführt. Wie Spiegel.de aber berichtet, sollen diese Funktionen neu ein fester Teil des Apple-Betriebssystems werden. Es ist also damit zu rechnen, dass diese Regelungen zu einem späteren Zeitpunkt auch international eingeführt werden. Um dies möglich zu machen, müssen aber erst die lokalen, rechtlichen Voraussetzungen abgeklärt werden.

Scharfe Kritik

Mit diesen Neuerungen möchte Apple zwar einen weiteren Schritt im Kampf gegen Kindesmisshandlung gehen, erntet aber auch scharfe Kritik. So hält der Kryptografie-Professor der Johns Hopkins Universität, Matthew Green, diesen Entscheid laut einem Tweet für eine «ganz schlechte Idee».

Er erklärt, dass dieses Tool es Apple erlauben wird, private Fotos von Userinnen und Usern zu scannen. Zwar könne dies dabei helfen, Fälle wie beispielsweise Kindesmisshandlungen aufzudecken, man solle sich aber erst einmal vorstellen, was eine solche Technologie in den Händen eines autoritären Regimes anstellen könnte.

Ausserdem bestünde auch das Problem, dass die Userinnen und User selbst keine Einsicht in die Datenbank der Bilder verlangen können, mit welchen die hochgeladenen Bilder verglichen werden. Green erklärt, dass die Bilder für diesen Vergleich in Hashes – also lange Abfolgen von Zahlen – verwandelt würden und es dann zu einer Alarmmeldung komme, wenn einer dieser Hashs mit einem Hash aus der Datenbank übereinstimme. «Was, wenn jemand mit mir ein scheinbar harmloses Bild teilt, dass ich auch in meinem Freundeskreis weiterschicke, das aber denselben Hash verwendet wie ein bekanntes Kinderpornografie-Bild?»

«Massenhafte Überwachung»

Dem stimmt auch Ross Anderson, Professor für Security Engineering an der University of Cambridge, gegenüber der «Financial Times» zu. «Das ist eine wirklich schreckliche Idee, denn sie führt zu einer massenhaften Überwachung unserer Handys und Laptops.» Zwar sei die Technologie momentan einzig darauf trainiert, Kinderpornografie zu entdecken, könnte aber potenziell für alle erdenklichen Themen wie Terrorismus, Proteste, Anti-Regierungs-Bewegungen und Ähnliches eingesetzt werden.

Anders sieht dies John Clark, CEO des amerikanischen National Center for Missing and Exploited Children. «Apples ausgeweiteter Schutz von Kindern ist ein Game Changer. Da so viele Menschen Apple Produkte benutzen, könnte diese neue Regelung ein lebensrettendes Potenzial für Kinder in Not haben», sagt Clark gegenüber der «New York Post». Dem stimmt auch Julie Cordua vom NGO Thorn, das sich für den Schutz von Kindern auf Internet-Plattformen einsetzt, zu. Laut Cordua überwiege die Notwendigkeit solcher Sicherheitsmechanismen die Wichtigkeit der Privatsphäre.

Die neue Funktion soll gemeinsam mit iOS 15 auf iPhones, Apple Watches, iPads und Apple Computern ausgerollt werden. Das Betriebssystem wird innerhalb des nächsten Monats erwartet.

