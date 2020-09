So soll die Privatsphäre der Nutzer besser geschützt werden, findet Apple.

Worum geht es?

Im Internet ist man daran gewöhnt, immer wieder verschiedensten Geschäftsbedingungen oder Datenschutz-Formularen zuzustimmen, um auf die Inhalte einer Website oder App zugreifen zu können. In naher Zukunft sollen Apple-Kunden aber noch eine weitere Frage zu Gesicht bekommen, der sie sich immer wieder stellen müssen: Darf eine bestimmte App den Nutzer überall im Internet verfolgen und Informationen über sein Verhalten und seine Interessen speichern? Bis anhin lag diese Entscheidung jeweils bei den App-Entwicklern selbst.

Wieso ist das bemerkenswert?

Was wie eine relativ harmlose Frage erscheint, kann weitreichende Konsequenzen haben. Denn was Apple hierbei eigentlich angekündigt hat, ist das Vorhaben, den gesamten Werbemarkt im Internet auf den Kopf zu stellen. Dies betrifft also nicht nur Apple selbst und dessen Kunden, sondern jeden Werbeanbieter, der gezielte Werbung auf seine Nutzer bezogen einsetzt.