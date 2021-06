Ungewollt überwacht - Apples AirTags haben ein Stalker-Problem

So funktionieren Apples AirTags.

So kann sie von Stalkerinnen und Stalkern zur Überwachung missbraucht werden.

AirTags von Apple können an allen möglichen Objekten befestigt werden.

Wer immer wieder mal seine Schlüssel, sein Portemonnaie oder andere wichtige Gegenstände verlegt, für den sind Gadgets wie die AirTags von Apple äusserst nützlich. Denn sie können an diese Objekte angehängt und mit Hilfe eines Smartphones lokalisiert werden. Eine solche Technologie birgt aber stets auch Gefahren, gerade, wenn sie in die Hände von Stalkerinnen oder Stalkern gelangt.

Probleme im selben Haushalt

AirTags sind sehr leicht und haben eine Batterielaufzeit von bis zu einem Jahr. Daher lassen sie sich einfach über längere Zeit hinweg in einem Rucksack oder einer Jacke verbergen. Befindet sich die überwachte Person regelmässig im gleichen Haushalt wie die Besitzerin oder die Besitzer des AirTags, verbindet sich der Tracker immer wieder mit dessen Handy. So erscheint auf dem iPhone der überwachten Person keine Warnung und der AirTag gibt auch keine akustischen Warnsignale ab.

Auch in Zukunft dauert es Stunden

Um dieser Gefahr entgegenzuwirken hat Apple angekündigt, auch an einer Android-App zu arbeiten, mit welcher AirTags ausfindig gemacht werden können, die sich weit von der Besitzerin oder dem Besitzer entfernt befinden. Darüber hinaus sollen die Tracker schon nach nur acht bis 24 Stunden ein akustisches Signal senden und nicht erst drei Tage warten.

Das sei aber längst nicht genug, warnt IT-Experte Mirko Dölle vom C’t-Magazin: «Eine Funktion zur aktiven Suche nach fremden Ortungsgeräten ist weder für iOS noch für Android vorgesehen, man kann AirTags also auch künftig erst entdecken, wenn man sie über Stunden mit sich herumgetragen hat.» Ausserdem sei es äusserst leicht, den Lautsprecher der AirTags ohne spezifisches Werkzeug stillzulegen, wenn man wisse wie.

Dölle zeigt dazu die konkreten Gefahren solcher Technologie auf: «Wer die Wohnung etwa infolge häuslicher Gewalt verlässt und Zuflucht sucht, muss künftig damit rechnen, vom Lebenspartner binnen Stunden aufgespürt zu werden – dank eines im Koffer, in der Handtasche oder in der Jacke versteckten AirTags.» Daher sei es umso wichtiger, dass Apple so bald wie möglich eine Lösung für ihr eigenes System aber auch für Android-Geräte auf den Markt bringt.