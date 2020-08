vor 42min

Corona-Massnahmen in Ischgl «Après-Ski wird es in der bisherigen Form nicht geben»

Maskenpflicht auf dem Sessellift und eingeschränkter Après-Ski: Die Skiferien im österreichischen Ischgl werden diesen Winter anders ausfallen als bisher.

von Nadine Wozny

1 / 4 In der Anfangsphase der Pandemie galt Ischgl als Corona-Hotspot. KEYSTONE Kommende Saison ist das Tragen eines Mundschutz auf dem Sessellift obligatorisch. KEYSTONE «Après-Ski- beispielsweise wird es in der bisherigen Form in diesem Winter so nicht mehr geben.» KEYSTONE

Darum gehts Ischgl hat sein Corona-Sicherheitskonzept für die kommende Skisaison vorgestellt.

Dieses sieht eine Maskenpflicht auf Sesselliften, keine Menschenansammlungen und einen eingeschränkten Après-Ski vor.

In der Anfangsphase der Pandemie galt Ischgl als Corona-Hotspot.

Der Skiort Ischgl im Tirol war in der Anfangsphase der Pandemie das Zentrum der Corona-Ausbreitung in Europa. Nun hat das Skigebiet Paznaun-Ischgl das Sicherheitskonzept für die kommende Saison vorgestellt. Das sind die wichtigsten Punkte:

1. Corona-Test

Alle Mitarbeiter müssen bei Saisonstart einen negativen Coronatest vorlegen. «Während der Saison bietet man den MitarbeiterInnen eine laufende Testmöglichkeit», heisst es in einer Mitteilung.

Auch den Gästen wird ein Coronatest empfohlen. Wer keinen Test vorweisen kann, der nicht älter als 72 Stunden alt ist, hat die Möglichkeit, vor Ort sich testen zu lassen. Zudem werde beim Check-In Fieber gemessen.

2. Maskenpflicht

Die Skisportler müssen auf den Sesselbahnen- und Liften einen Mundschutz tragen. In weiteren gekennzeichneten Bereichen ist eine Maske obligatorisch. Den Mundschutz erhalten die Gäste beim Kauf eines Skipasses.

3. Einschränkung im Après-Ski

Die Partys in Ischgl werden «drastisch eingeschränkt». «Après-Ski- beispielsweise wird es in der bisherigen Form in diesem Winter so nicht mehr geben.» Die konkreten Massnahmen werden im Herbst kommuniziert.

4. Sicherheitsabstand

Die Verantwortlichen versuchen grössere Menschenansammlungen zu vermeiden. So sollen die Anstehbereiche so organisiert werden, dass keine eng zusammenstehende Personengruppen entstehen. «Um die Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes zu gewährleisten, werden wir – abhängig von der Auslastung – auch die Zutritte zu unseren Gastronomiebetrieben am Berg, die im Hinblick auf erforderliche

Hygiene-Schutzmassnahmen aktuell adaptiert werden, limitieren», heisst es. Die konkreten Schritte wurden aber noch nicht bekanntgegeben.