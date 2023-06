Sind Aprikosenkerne giftig? Im Supermarkt gibt es sie jetzt als Snacks

Sie schmecken nussig, erdig und etwas fruchtig: Aprikosenkerne. Als Snack erinnern sie an Mandeln. Sie sehen gar ähnlich aus, sind nur etwas kleiner. Doch wurde einem als Kind nicht gesagt, dass man Aprikosenkerne nicht essen soll – weil sie giftig sind? Wieso stehen sie jetzt im Supermarktregal?

Sind Aprikosenkerne unbedenklich?

Wie viele bittere Aprikosenkerne sind zu viele?

Im Stein der Aprikosen steckt der Kern. In einigen Fällen kann er giftig sein.

Nimmst du zu viele der Kerne zu dir, zeigen sich die Symptome einer Blausäurevergiftung innerhalb von Minuten. Laut dem Kantonalen Labor Zürich treten womöglich Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Herzrasen, eine rosige Hautfarbe oder Erstickungsgefühle auf. In schweren Fällen kommt es zu Bewusstseinsverlust. Im schlimmsten Fall kann eine Blausäurevergiftung zum Tod führen.

Süsse Kerne aus dem Supermarkt

In der Snacktüte aus dem Supermarkt stecken aber süsse Aprikosenkerne. Hier ist der Amygdalin-Gehalt so gering, dass der Verzehr als unbedenklich eingestuft wird.

Besser auf Nummer sicher

Handelsübliche Speise-Aprikosen, jene am Marktstand oder im Supermarkt, haben vorwiegend süsse Kerne. Die Kerne von wild wachsenden Aprikosen sind jedoch meist bitter. Um ganz sicherzugehen, solltest du daher ausschliesslich die behandelten, süssen Kerne aus dem Handel essen.

Warum überhaupt Aprikosenkerne essen?

Der süsse Kern der Frucht bietet einige Gesundheitsvorteile. Er hat einen hohen Gehalt an Vitamin E und ist reich an ungesättigten Fettsäuren, die der Körper braucht. Die Kerne gelten als nachhaltige Alternative zu Mandeln. Während Mandeln importiert werden und in der Schweiz kaum angebaut werden können, gedeihen Aprikosenbäume auch hierzulande.