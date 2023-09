Aproz: Mysteriöses Summen bereitet Bewohner Kopfschmerzen

In Aproz VS klagen mehrere Bewohner über Ohrensausen und Kopfschmerzen. Bei Messungen wurde Infraschall festgestellt – doch die Quelle bleibt ein Rätsel.

1 / 2 Die Beschwerden halten manche Bewohner vom Schlafen ab. (Symbolbild) IMAGO/Westend61 Im Januar 2021 unterzeichneten acht Bewohner in Aproz eine Petition, in der sie behaupteten, dass sie «von einer Lärmbelästigung betroffen sind, die sich wie ein Summen anhört». Wikipedia/Jérémy Toma/CC BY-SA 4.0

Darum gehts In einem Viertel in Aproz VS leiden mehrere Bewohnerinnen und Bewohner an Kopfschmerzen und Ohrensausen.

Sie nehmen abends ein Summen, Pfeifen oder Vibrieren in den Ohren wahr.

Spezialisten stellen bei ihren Messungen Infraschall fest. Die Quelle blieb bislang allerdings unentdeckt.

Rätselhaftes ereignet sich in der Ortschaft Aproz in der Nähe von Sitten VS: Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner klagen seit geraumer Zeit über Kopfschmerzen und Ohrensausen. Bei Jean-Michel Baeriswyl etwa sind die Beschwerden mittlerweile derart ausgeprägt, dass er zum Schlafen in die Natur hinausfährt, wie er zu «Le Matin Dimanche» sagt. Als er 2019 zum ersten Mal ein Klingeln in den Ohren hörte, ging er nach einer Weile zu einem Spezialisten – und traf dort auf mehrere Leute aus der Nachbarschaft. «Da dachte ich, dass es vielleicht ein Umweltproblem gibt», so Baeriswyl. Im Januar 2021 unterzeichneten acht seiner Nachbarn eine Petition mit, in der sie behaupteten, dass sie «von einer Lärmbelästigung betroffen sind, die sich wie ein Summen anhört».

Ein weiterer Bewohner, der nicht namentlich genannt werden will, sagt: «Seit etwa sieben Jahren habe ich abends gegen 22 Uhr einen Tinnitus.» Auch seine Frau störe sich an einem «Pfeifen oder Vibrieren», das sie manchmal die ganze Nacht hindurch höre. Charlène Délèze ist wegen des perfiden Tons gar umgezogen: «Ich habe ein Jahr lang in diesem Viertel gewohnt. Nur wenige Tage, nachdem ich eingezogen war, hatte ich plötzlich so etwas wie Waben in den Ohren. Ich konnte nicht mehr schlafen und hatte Kopfschmerzen. Es war sehr heftig.» An ihrem neuen Wohnort seien die mysteriösen Symptome verschwunden.

«Motor im Leerlauf»

Baeriswyl hat in den vergangenen Jahren mehrmals Spezialisten für Lärmbelästigung und Elektrizität beauftragt. Der erste Spezialist habe rapportiert, zwar Lärm gemessen zu haben, jedoch mit einer Frequenz, die unterhalb des für den Menschen Hörbaren liege: Infraschall. «Er sprach von einem grossen Motor, der sich im Leerlauf befindet», sagt Baeriswyl, der daraufhin die Wärmepumpen der neuen Gebäude in seinem Viertel verdächtigt. «Sie pumpen Grundwasser aus einer Tiefe von 20 Metern.»

Auch ein Mitarbeiter der kantonalen Dienststelle für Umwelt ( DUW) führte bereits Messungen durch. In einer E-Mail, die als Kopie an Baeriswyl geschickt wurde, schreibt der Wissenschaftler am 6. Februar 2020: «Die Messungen bei Herrn Baeriswyl zeigen Spitzenwerte der Lärmbelästigung bei bestimmten Frequenzen.» Im internen Bericht, der «Le Matin Dimanche» vorliegt, stellt er die Hypothese auf, dass der Lärm von aussen kommt – doch bestätigen liess sich das durch die Messungen nicht.

Wärmepumpe ausgeschlossen

Der Sittener Stadtpräsidenten Philippe Varone hat Kenntnis von den Analysen des DUW und den Überprüfungen durch den hiesigen Stromversorger. «Bei diesen Überprüfungen konnte nicht nur das Geräusch einer Wärmepumpe, die Energie aus dem Grundwasser entzieht, sondern auch das des elektrischen Transformators ausgeschlossen werden», so Varone.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner ist dieses Ergebnis doppelt unbefriedigend: Zum einen bleibt die Quelle der gemessenen Infraschallspitzen unentdeckt. Zum anderen sind Lärmbelästigungen unterhalb der festgelegten Normen nicht gesetzlich geregelt. So ist der DUW-Mitarbeiter denn auch zum Schluss gekommen, «dass leider keine weiteren Schritte zu erwarten sind, die zu neuen Ergebnissen führen könnten», wie die Dienststelle der Zeitung mitteilte.

Der Verein der kantonalen Lärmschutzbeauftragten erkennt an, dass es leisen Lärm gibt, der von Ventilatoren, Wärmepumpen, Industriebetrieben, elektrischen Transformatoren, Lastwagen oder dem Schienenverkehr verursacht wird, und dass dieser Lärm störend sein kann. Die Versuche, die Quellen zu identifizieren, würden indes häufig scheitern.

