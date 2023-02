Arabella Kiesbauer darf nach Skiunfall das Spital verlassen

Zwölf Schrauben und eine Platte bleiben Arabella Kiesbauer nun als Erinnerung an ihre Ferien in Kitzbühel. Die Moderatorin stürzte beim Skifahren vor rund einer Woche schwer und brach sich dabei das Bein. Anschliessend musste sie mit der Bergrettung ins Tal gebracht werden und sich aufgrund des komplizierten Bruchs in einer Wiener Privatklinik einer zweistündigen Operation unterziehen.

Nun hatte die 53-Jährige endlich erfreuliche Nachrichten für ihre Followerinnen und Follower auf Instagram: Sie konnte das Spital verlassen. «Sonntag – so ein Sonnentag! Also zumindest für meine Wenigkeit, auch ganz ohne Sonnenstrahlen. Ich darf nach Hause! Die Freude sieht man mir an, nicht wahr?», schreibt die Moderatorin zu ihrem jüngsten Post und fügt die Hashtags #Unkrautvergehtnicht und #AbnachHause an. Auf dem Foto zeigt sich Arabella vor der Klinik in einem Rollstuhl sitzend, in ihrer rechten Hand hält sie Krücken und sie lächelt in die Kamera.