Abschluss des «heiklen Manövers» : Arabische Sonde «Al-Amal» erreicht Mars-Umlaufbahn

Die Sonde «Al-Amal» oder «Hope» hat es bis zur Umlaufbahn des Roten Planeten geschafft. Die Mission gilt auch als Prestigeprojekt, um der Entwicklung des Landes neuen Schub zu verleihen.

Am 20. Juli 2020 startete die Mission der «Al-Amal»-Sonde der Arabischen Emirate zum Mars.

Nach einem heiklen Manöver ist die erste Mars-Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate am Dienstag in eine Umlaufbahn um den Roten Planeten eingetreten. Gut ein halbes Jahr nach dem Start habe die Sonde «Al-Amal» oder «Hope» die Umlaufbahn erreicht, sagte der Projektmanager der Mission, Omran Scharaf. Es ist das erste Mal, dass eine Mars-Mission eines arabischen Staates dem Roten Planeten so nah kommt.