Schweizer (26): «Arbeite 200 Prozent in 3 Jobs – mein Arbeitgeber weiss nichts davon»

Zwei Jobs, zwei Verträge, zwei Löhne: In den USA ist es in, zwei 100-Prozent-Jobs zu haben, ohne dass es die Vorgesetzten wissen. Vor allem während Corona, wo Homeoffice vielerorts gut möglich war, kassierten viele mehrere Löhne gleichzeitig ab. Laut einer Umfrage von «Resume Builder» hatten 69 Prozent der 1200 Befragten in den USA im Herbst 2021 zwei Jobs. Bei den meisten sind es Teilzeitjobs, aber 37 Prozent gaben an, gleichzeitig zwei Vollzeitstellen nachzugehen. Und vier von zehn Doppeltbeschäftigten verdienen laut eigenen Angaben in beiden Jobs über 100’000 Dollar pro Jahr. Die NZZ berichtete als Erste über die Umfrage.