«Arbeiten ist kein Ponyhof» – darum brechen so viele die Lehre ab

Noch nie wurden so viele Verträge aufgelöst und Ausbildungen abgebrochen.

Sind die Arbeitnehmenden heutzutage schlicht nicht mehr so belastbar? Oder werden die Unternehmen deren Ansprüchen schlicht nicht mehr gerecht? Wirtschaftspsychologe Christian Fichter ordnet ein.

Was sind die Gründe für die vielen Arbeitsausfälle und welche Auswirkungen hat das auf die Arbeitgeber? Wirtschaftspsychologe Christian Fichter ordnet ein.

Läuft auf dem Arbeitsmarkt etwas schief?

Christian Fichter*: Nein, das glaube ich weniger. Derzeit haben die Jungen aber ganz mannigfaltige Probleme: Eines davon ist die Sinnfrage – vor allem jetzt mit den vielen weltweiten Krisen. Die Sinnfrage gab es früher auch schon, aber heutzutage ist man sich nicht mehr so gewohnt, dass es halt Phasen gibt, die man überwinden und in denen man diszipliniert sein muss. Zudem ist die Gesellschaft durchdrungen vom Problembewusstsein: Einerseits spielen hier die grossen Probleme wie der Klimawandel eine Rolle, andererseits auch gesellschaftliche Themen, wie man etwa schreiben und reden soll, damit sich alle mitgemeint fühlen. Diese Probleme spalten die Gesellschaft, das führt zu Verunsicherung bei den Menschen – und zwar in der ganzen Gesellschaft, nicht nur bei Gen Z.