Umsatz mit 4-Tages Woche gesteigert

Das Digital-Marketingagentur Versa in Australien gibt seinen Mitarbeitern seit 2018 einen Tag pro Woche frei – bei vollem Gehalt. Die Firma konnte so den Umsatz um 46 Prozent steigern. Ein neuseeländisches Unternehmen hat 2018 nach einem Test sein Arbeitsmodell ebenfalls geändert. Nicht immer ist die verkürzte Woche zum gleichen Lohn aber ein Erfolg: Ein Startup in den USA kehrte wieder zur alten Wochenarbeitszeit zurück, weil die Mitarbeiter gestresster waren. Das Experiment mit Sechs-Stunden-Tagen in einem Pflegeheim in Schweden war ebenfalls erfolglos: Die Personalkosten explodierten, weil mehr Mitarbeiter eingestellt werden mussten.