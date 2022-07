Daten verraten es: Arbeiten wir heute mehr als je zuvor?

Die Menschen waren fast ausnahmslos in Familienbetrieben tätig. Auch Kaufleute organisierten ihre Arbeit meist so. Die Angestellten – etwa Gesellen und Mägde – galten als Teil der Familie, die keinen Lohn, sondern häufig nur Kost und Logis erhielten. Die Erwirtschaftung des täglichen Lebensbedarfs stand im Vordergrund. Erst im späten Mittelalter wurde Lohn zum Thema.

Noch vor 150 Jahren arbeiteten die Menschen etwa doppelt so lange wie heute.

Weniger arbeiten, mehr Freizeit – das wünschen sich viele – vor allem junge – Menschen für ihr Leben. Die Vorstellungen reichen von reduzierten Pensen bis hin zu einer Viertagewoche (siehe Box) bei gleichbleibendem Lohn wie in Island oder Belgien. In der Schweiz ist das bisher nur in einzelnen Firmen möglich. Andere sind nach einem Testlauf zur Fünftagewoche zurückgekehrt.