Büron LU, 21. März 2021: Kurz nach 13 Uhr rollte ein Auto in Büron LU einen Abhang hinunter und geriet mit der Fahrzeugfront in den Müliweiher. Verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest beim Autofahrer (45) ergab einen Wert von 0.75 mg/l und ein Drogenschnelltest fiel ebenfalls positiv aus. Er musste seinen Fahrausweis abgegben.

In Brunnen ist es am Dienstagmorgen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter (51) war um 10 Uhr damit beschäftigt, in einem Gewerbebetrieb einen mobilen Kran zu demontieren. «Dabei stürzte ein Stahlträger um und verletzte den 51-Jährigen, der sich in der Folge nach Hause begab», teilte die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mit.