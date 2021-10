Italien : Arbeiter blockieren aus Protest gegen 3G-Pflicht den Hafen von Triest

Weil sie nur noch mit einem «grünen Pass» zur Arbeit dürfen, protestieren in Triest und Genua Hunderte von Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeitern. Auch in anderen Städten drohen Demonstrationen.

Hunderte Hafenarbeiter und Hafenarbeiterinnen haben am Freitag in Italien gegen die neu eingeführte Pflicht zur Vorlage eines Corona-Passes am Arbeitsplatz protestiert. Rund 300 Arbeiter und Arbeiterinnen blockierten am Morgen die Zufahrt zum Hafen von Genua und sorgten für Verspätungen beim Warenumschlag. Auch am Hafen von Triest demonstrierten Hunderte Arbeiter und Arbeiterinnen. Bereits am vergangenen Samstag hatten Tausende Menschen in Rom gegen den «Grünen Pass» demonstriert, dabei kam es auch zu Ausschreitungen, Zusammenstössen mit der Polizei und Verletzten.