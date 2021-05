Gehörte er einer Frau? : Arbeiter entdeckt abgetrennten Fuss auf Schnellstrasse in Kalifornien

In Kalifornien wurde auf einer Schnellstrasse ein abgetrennter Fuss gefunden. Berichten zufolge soll er möglicherweise einer Frau gehört haben. Wie er auf den Highway kam, ist unbekannt.

Auf diesem Highway in San Bernardino, Kalifornien wurde ein menschlicher Fuss gefunden.

Auf einer Schnellstrasse im Süden von Kalifornien ist ein menschlicher Fuss gefunden worden. Der nackte Fuss sei am Montag (Ortszeit) bei der Arbeit an einem Mittelstreifen in San Bernardino entdeckt worden, teilte der Verkehrspolizist Ivan Sandoval mit. Er könne einer Frau gehört haben.