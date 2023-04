Stapler-Unfall: Stapler überrollt Mann bei Waldarbeiten

In der Region Bern kam es letzten Herbst zu einem schweren Unfall. Zwei Männer wollten einen Baum mit einem Teleskopstapler holen, um ihn anschliessend zu Brennholz zu verarbeiten . Während sich der Fahrer ans Steuer setzte, begab sich der später Verunfallte in die Frontschaufel. Als die beiden auf einem Naturweg fuhren, kam es zu dem Unglück, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Der verunfallte Mann stand während der Fahrt auf, fiel aus der Schaufel und wurde überrollt.

Schwer verletzt und in Lebensgefahr

Wie dem Strafbefehl weiter entnommen werden kann, ist die «Mitnahme von Personen in der Ladeschaufel dieses Fahrzeugs» nicht erlaubt. Dem Fahrer sei dies bekannt gewesen. Trotz sofortigem Bremsmanöver wurde das Opfer am Boden vom rechten Vorderrad erfasst und schwer verletzt. Der Mann schwebte anschliessend in Lebensgefahr. Er erlitt mehrere schwere innere Verletzungen, weshalb eine Notoperation und eine Behandlung mit «massiven Bluttransfusionen» nötig waren. Der Schwerverletzte musste zwei Monate im Spital verbringen, dies auch wegen Folgeerkrankungen. Der Mann befand sich auch vier Monate nach dem Unfall, zum Zeitpunkt des Strafbefehls gegen den Fahrer, noch in Rehabilitation.