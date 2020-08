Murten FR

Arbeiter finden verdächtige Gegenstände in unbewohntem Haus

Nach dem Fund eines Pakets wurde wurde eine gründliche Durchsuchung vorgenommen. Dabei entdeckte die Polizei weitere verdächtige Gegenstände.

Der Einsatz läuft an der Meylandstrasse.

Am Montag, 10. August informierten um kurz vor 11 Uhr Arbeiter die Kantonspolizei Freiburg, dass sie in einem Haus in Murten, welches infolge des Todes des Besitzers im Jahr 2019 unbewohnt ist, ein verdächtiges Paket entdeckt hatten. Die Polizei, zusammen mit der vorsorglich anwesenden Feuerwehr des Stützpunktes Murten, sowie einer Ambulanz des Seebezirks, rückte aus.