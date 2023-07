Zürich: Arbeiter findet toten Mann im Schulhaus Hirschengraben

Ein schauerlicher Fund: Im Rahmen der Sanierungsarbeiten am Schulhaus Hirschengraben fand am Dienstagmorgen ein Arbeiter in den Kellerräumlichkeiten einen leblosen Körper. Dies teilt die Zürcher Stadtpolizei am Mittwoch mit. Abklärungen zur Identität des Mannes sowie zu den Umständen und zur Todesursache sind laut Zürcher Stadtpolizei im Gang.