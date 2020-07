Vorarlberg

Arbeiter landet nach Schlangenbiss auf der Intensivstation

Bei Arbeiten an einem Stromverteilerkasten in Dornbirn ist ein Mann von einer Schlange gebissen worden.

Ein 51-jähriger Arbeiter hat am Mittwoch in Dornbirn (A) nach dem Biss einer Schlange das Bewusstsein verloren. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Spital gebracht, wo er in der Intensivstation aufgenommen wurde.