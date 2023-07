Einsiedeln: Arbeiter nach Stromschlag erheblich verletzt – Rega im Einsatz

In Einsiedeln erlitt ein Mann durch einen Stromschlag erhebliche Verletzungen. Er musste mit der Rega in ein Spital ausserhalb des Kantons Schwyz geflogen werden.

Am Montag kam es gegen 10 Uhr in Einsiedeln zu einem Arbeitsunfall. Ein 38-jähriger Mann erlitt einen Stromschlag und verletzte sich dabei erheblich, wie die Kapo schreibt. Er musste von der Rega in eine ausserkantonale Klinik geflogen werden.